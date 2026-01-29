Canadian National Railway Aktie

Canadian National Railway für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897879 / ISIN: CA1363751027

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian National Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canadian National Railway wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 CAD gegenüber 1,82 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,46 Milliarden CAD gegenüber 4,36 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,52 CAD im Vergleich zu 7,01 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 17,29 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 17,05 Milliarden CAD.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

