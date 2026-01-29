Ausblick: Canadian National Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canadian National Railway wird am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 CAD gegenüber 1,82 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten einen Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,46 Milliarden CAD gegenüber 4,36 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,52 CAD im Vergleich zu 7,01 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 17,29 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 17,05 Milliarden CAD.

