Canadian National Railway Aktie
WKN: 897879 / ISIN: CA1363751027
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23.07.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian National Railway stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Canadian National Railway wird am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,96 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian National Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 CAD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,63 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian National Railway einen Umsatz von 4,27 Milliarden CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,94 CAD, gegenüber 7,57 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 18,16 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,30 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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