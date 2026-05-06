Ausblick: Canadian Natural Resources legt Quartalsergebnis vor

Canadian Natural Resources präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,53 Milliarden CAD gegenüber 10,94 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,48 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,17 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 41,84 Milliarden CAD, gegenüber 38,76 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at