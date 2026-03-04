Ausblick: Canadian Natural Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canadian Natural Resources wird am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,666 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Natural Resources 0,540 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,67 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian Natural Resources einen Umsatz von 9,47 Milliarden CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,42 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 39,71 Milliarden CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 35,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at