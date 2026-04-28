Ausblick: Canadian Pacific Kansas City stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canadian Pacific Kansas City wird am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 CAD erwirtschaftet wurden.

20 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,75 Milliarden CAD gegenüber 3,80 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,07 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 CAD im Vergleich zu 4,51 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 16,03 Milliarden CAD, gegenüber 15,08 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at