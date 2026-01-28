Ausblick: Canadian Pacific Kansas City zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Pacific Kansas City wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,35 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,28 CAD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,87 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Pacific Kansas City für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,93 Milliarden CAD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,63 CAD je Aktie, gegenüber 3,98 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 15,09 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 14,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at