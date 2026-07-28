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Canadian Pacific Kansas City Aktie

Canadian Pacific Kansas City für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D9ZG / ISIN: CA13646K1084

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Pacific Kansas City zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canadian Pacific Kansas City wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,24 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Pacific Kansas City 1,33 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,11 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,15 CAD, gegenüber 4,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 16,19 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,08 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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