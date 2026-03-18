Canadian Solar Aktie
WKN DE: A0LCUY / ISIN: CA1366351098
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Solar legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Solar öffnet am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,466 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 10,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Canadian Solar für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,413 USD, gegenüber 0,540 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 5,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,99 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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