Ausblick: Canadian Solar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canadian Solar präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,819 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 20,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 950,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,042 USD im Vergleich zu -2,500 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 6,78 Milliarden USD, gegenüber 5,60 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at