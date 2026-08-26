Canadian Solar Aktie

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WKN DE: A0LCUY / ISIN: CA1366351098

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Solar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Solar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canadian Solar für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,189 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 31,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,523 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,99 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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