Canadian Tire Aktie

Canadian Tire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canadian Tire präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,81 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 170,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Canadian Tire 0,670 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,55 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 3,46 Milliarden CAD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,47 CAD je Aktie, gegenüber 10,66 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 16,57 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 16,32 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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