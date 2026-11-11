Canadian Tire Aktie
WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024
|
11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor
Canadian Tire wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,78 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,15 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,27 Milliarden CAD gegenüber 4,11 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,24 CAD je Aktie, gegenüber 10,66 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 16,64 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 16,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
|
11.11.26
|Ausblick: Canadian Tire legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Canadian Tire stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Canadian Tire gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
Aktien in diesem Artikel
|Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)
|129,20
|-0,15%