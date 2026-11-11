Canadian Tire Aktie

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WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canadian Tire wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,78 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,15 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,27 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,11 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,24 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,66 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,64 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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