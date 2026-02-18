Canadian Tire Aktie

WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Tire wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,80 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Tire noch 7,40 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Canadian Tire mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,76 Prozent verringert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,05 CAD im Vergleich zu 15,96 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 16,21 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,36 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

