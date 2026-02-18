Canadian Tire Aktie
WKN: 859346 / ISIN: CA1366811034
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Tire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Canadian Tire wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,80 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Tire noch 7,40 CAD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Canadian Tire mit einem Umsatz von insgesamt 4,47 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,76 Prozent verringert.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,05 CAD im Vergleich zu 15,96 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 16,21 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,36 Milliarden CAD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canadian Tire Corp Ltd
|
18.02.26
|Ausblick: Canadian Tire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Canadian Tire Corp Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Canadian Tire Corp Ltd
|218,00
|3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.