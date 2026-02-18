Canadian Tire Aktie

Canadian Tire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire präsentiert Quartalsergebnisse

Canadian Tire äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen, dass Canadian Tire für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,80 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,40 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,47 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 4,51 Milliarden CAD umsetzen können.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,05 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 15,96 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,21 Milliarden CAD, gegenüber 16,36 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A) 113,90 -0,52% Canadian Tire Corp. Ltd. (Class A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen