Ausblick: Canadian Tire präsentiert Quartalsergebnisse

Canadian Tire äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten schätzen, dass Canadian Tire für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,80 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,40 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Canadian Tire 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,47 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian Tire 4,51 Milliarden CAD umsetzen können.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,05 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 15,96 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 16,21 Milliarden CAD, gegenüber 16,36 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at