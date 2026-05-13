Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Tire wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 1,81 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,670 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canadian Tire in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,55 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,46 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,47 CAD je Aktie, gegenüber 10,66 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 16,57 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 16,32 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at