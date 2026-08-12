Canadian Tire Aktie

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WKN: 858397 / ISIN: CA1366812024

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Canadian Tire zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Tire präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,95 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 92,68 Prozent erhöht. Damals waren 2,05 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,42 Prozent auf 4,30 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,52 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,66 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 16,60 Milliarden CAD, gegenüber 16,32 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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