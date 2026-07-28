Ausblick: Canadian Utilities informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Canadian Utilities wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,476 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,340 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 884,7 Millionen CAD gegenüber 842,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,55 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,23 Milliarden CAD, gegenüber 3,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at