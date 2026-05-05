Canadian Utilities Aktie
WKN: 868439 / ISIN: CA1367178326
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Canadian Utilities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Utilities wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,870 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Canadian Utilities 0,800 CAD je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,09 Milliarden CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Canadian Utilities für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,06 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,150 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,21 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,69 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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