Ausblick: Canadian Utilities stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canadian Utilities wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,721 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,530 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Canadian Utilities mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 981,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 CAD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 4,07 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,74 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at