Ausblick: Canal Scientific and Technological zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Canal Scientific and Technological wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,070 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,25 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,503 CNY im Vergleich zu 0,460 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 22,22 Milliarden CNY, gegenüber 20,84 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at