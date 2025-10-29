Ausblick: Canara Bank Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canara Bank Registered wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,47 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,62 INR je Aktie erzielt worden.

Canara Bank Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,02 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 63,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,01 INR im Vergleich zu 19,34 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 628,12 Milliarden INR, gegenüber 1.522,52 Milliarden INR im vorigen Jahr.

