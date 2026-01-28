Canara Bank Registered Shs Aktie

Canara Bank Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40CR9 / ISIN: INE476A01022

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Canara Bank Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canara Bank Registered stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,78 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,65 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Canara Bank Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 53,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 173,81 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 374,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,92 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,34 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 652,89 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1.522,52 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Canara Bank Registered Shs 157,80 1,61% Canara Bank Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

