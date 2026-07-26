Ausblick: Canara Bank Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canara Bank Registered wird am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,72 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,52 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Canara Bank Registered nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 157,64 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 61,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,42 Milliarden INR umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 20,47 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 21,73 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 676,34 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 1.517,26 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at