Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von CANCOM SE.

CANCOM SE wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass CANCOM SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 420,9 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 422,6 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,913 EUR, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,72 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at