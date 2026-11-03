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Canfor Corporation Aktie

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WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Canfor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canfor stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,178 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,480 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Canfor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 13,04 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,302 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,780 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,71 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,34 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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