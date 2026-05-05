Ausblick: Canfor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canfor stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,660 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,29 Milliarden CAD gegenüber 1,42 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,18 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,762 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -6,780 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,48 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,34 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at