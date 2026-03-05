Canfor Pulp Products Aktie
WKN DE: A1H5K0 / ISIN: CA1375842079
|
05.03.2026 07:01:06
Ausblick: Canfor Pulp Products stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Canfor Pulp Products wird am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canfor Pulp Products im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,01 Prozent auf 150,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canfor Pulp Products noch 163,1 Millionen CAD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,458 CAD je Aktie, gegenüber -2,490 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 688,5 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 798,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Canfor Pulp Products Inc.
