Ausblick: Canfor Pulp Products stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canfor Pulp Products wird am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canfor Pulp Products im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,01 Prozent auf 150,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canfor Pulp Products noch 163,1 Millionen CAD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,458 CAD je Aktie, gegenüber -2,490 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 688,5 Millionen CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 798,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at