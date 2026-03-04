Canfor Corporation Aktie
WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: Canfor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Canfor öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,023 CAD. Das entspräche einem Verlust von 93,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,530 CAD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Canfor mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent verringert.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,564 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,640 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,25 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,25 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canfor Corporation (new)Shs
|
04.03.26
|Ausblick: Canfor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Canfor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)