Ausblick: Canfor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canfor öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,023 CAD. Das entspräche einem Verlust von 93,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,530 CAD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Canfor mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent verringert.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,564 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,640 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 5,25 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,25 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at