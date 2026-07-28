Canfor Corporation Aktie
WKN DE: A0J328 / ISIN: CA1375761048
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Canfor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Canfor wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,330 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,710 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Canfor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,38 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,766 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -6,780 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,58 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,34 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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