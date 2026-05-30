Ausblick: Cango A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cango A präsentiert in der am 31.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,298 CNY gegenüber -0,270 USD im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 692,8 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 144,8 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,772 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,620 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,63 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 688,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at