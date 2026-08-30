Cang a Aktie
WKN DE: A41Z7Q / ISIN: KYG1820C1107
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cango A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cango A stellt am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Cango A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,086 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -27,330 USD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 407,8 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 138,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -48,011 CNY je Aktie, gegenüber -16,240 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 688,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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