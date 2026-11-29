Cang a Aktie
WKN DE: A41Z7Q / ISIN: KYG1820C1107
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29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cango A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cango A lädt am 30.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,779 CNY gegenüber 0,970 USD im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 321,4 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 224,6 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -52,666 CNY, gegenüber -16,240 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,71 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 688,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Cango A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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