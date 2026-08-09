Cannae Holdings Aktie

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WKN DE: A2H71J / ISIN: US13765N1072

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cannae stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cannae lädt am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,420 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,930 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 99,7 Millionen USD – ein Minus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cannae 110,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,925 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -9,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 392,1 Millionen USD, gegenüber 423,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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