Cannae Holdings Aktie
WKN DE: A2H71J / ISIN: US13765N1072
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cannae verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cannae wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -1,250 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 92,3 Millionen USD – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cannae 106,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -9,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 389,0 Millionen USD, gegenüber 423,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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