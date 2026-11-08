Ausblick: Cannae verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cannae wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD gegenüber -1,250 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 92,3 Millionen USD – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cannae 106,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -9,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 389,0 Millionen USD, gegenüber 423,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net