Ausblick: Cannae vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cannae stellt am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,295 USD. Das entspräche einem Verlust von 34,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,220 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 113,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 104,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -6,465 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,730 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 423,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 452,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at