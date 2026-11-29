Cannara Biotech Aktie
WKN DE: A3D495 / ISIN: CA13765U2002
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29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cannara Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cannara Biotech lädt am 30.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,040 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cannara Biotech ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,96 Prozent auf 34,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 CAD, gegenüber 0,140 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 123,4 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 107,2 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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