Ausblick: Cannara Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cannara Biotech wird am 14.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,050 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cannara Biotech 0,040 CAD je Aktie vermeldete.

Cannara Biotech soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 CAD im Vergleich zu 0,140 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 127,6 Millionen CAD, gegenüber 107,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at