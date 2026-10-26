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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: CANON gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CANON wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,398 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CANON 0,490 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CANON in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,21 Milliarden USD im Vergleich zu 7,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 2,45 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 30,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,90 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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