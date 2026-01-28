CANON Aktie

CANON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866490 / ISIN: US1380063099

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: CANON legt Quartalsergebnis vor

CANON gibt am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,605 USD aus. Im letzten Jahr hatte CANON einen Verlust von -0,410 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CANON in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,09 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 29,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 29,77 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

