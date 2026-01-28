Canon Aktie

Canon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Canon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canon wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,75 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -62,030 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,44 Prozent auf 1.292,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon noch 1.273,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 343,04 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 165,53 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 4.587,32 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4.509,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Canon Inc. 25,10 3,25% Canon Inc.

