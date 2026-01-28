Canon Aktie
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Canon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Canon wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Canon im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 95,75 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -62,030 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,44 Prozent auf 1.292,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon noch 1.273,71 Milliarden JPY umgesetzt.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 343,04 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 165,53 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 4.587,32 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4.509,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canon Inc.
|
28.01.26
|Ausblick: Canon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Canon legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|MÄRKTE ASIEN/Erleichterungsrally an Börsen läuft aus (Dow Jones)
|
26.10.25
|Ausblick: Canon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Canon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Canon Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Canon Inc.
|25,10
|3,25%