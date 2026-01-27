Ausblick: Canon Marketing Japan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Canon Marketing Japan veröffentlicht am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 120,20 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Canon Marketing Japan noch 112,75 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Canon Marketing Japan in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 186,18 Milliarden JPY im Vergleich zu 180,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 381,23 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 319,79 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 679,99 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 653,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at