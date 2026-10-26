Ausblick: Canon präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canon lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 63,83 JPY je Aktie gegenüber 71,78 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.141,79 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.104,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 380,69 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 367,25 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4.781,00 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.623,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at