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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: CANON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CANON lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CANON die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,489 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

CANON soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,37 Milliarden USD, gegenüber 30,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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