Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canopy Growth wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,057 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,110 CAD je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,8 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 70,9 Millionen CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,310 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,560 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 280,4 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 269,0 Millionen CAD im Vorjahr.

