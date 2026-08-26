Ausblick: CanSino Biologics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CanSino Biologics A wird am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,205 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll CanSino Biologics A nach der Prognose von 1 Analyst 312,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245,2 Millionen CNY umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,512 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,43 Milliarden CNY, gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at