Ausblick: CanSino Biologics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CanSino Biologics A wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,005 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent auf 294,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 263,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,031 CNY, gegenüber -1,530 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,05 Milliarden CNY im Vergleich zu 836,1 Millionen CNY im vorherigen Jahr.

