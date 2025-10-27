CanSino Biologic a Aktie
WKN DE: A2QQ83 / ISIN: CNE100004BM0
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: CanSino Biologics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CanSino Biologics A wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,005 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,59 Prozent auf 294,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 263,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,031 CNY, gegenüber -1,530 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,05 Milliarden CNY im Vergleich zu 836,1 Millionen CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CanSino Biologics Inc. Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: CanSino Biologics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: CanSino Biologics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: CanSino Biologics A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: CanSino Biologics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)