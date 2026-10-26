CanSino Biologic a Aktie

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WKN DE: A2QQ83 / ISIN: CNE100004BM0

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: CanSino Biologics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CanSino Biologics A wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,252 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 129,09 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 399,3 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 28,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CanSino Biologics A einen Umsatz von 310,2 Millionen CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 CNY im Vergleich zu 0,110 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden CNY, gegenüber 1,07 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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