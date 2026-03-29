CanSino Biologic a Aktie
WKN DE: A2QQ83 / ISIN: CNE100004BM0
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: CanSino Biologics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CanSino Biologics A wird am 30.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,309 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,630 CNY je Aktie erzielt worden.
CanSino Biologics A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 321,1 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 275,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,239 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -1,530 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 836,1 Millionen CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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