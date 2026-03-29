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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: CanSino Biologics legt Quartalsergebnis vor

CanSino Biologics wird sich am 30.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,309 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CanSino Biologics noch ein Verlust pro Aktie von -0,680 HKD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 321,1 Millionen CNY, was einem Umsatz von 298,4 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,239 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,660 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,04 Milliarden CNY, gegenüber 894,4 Millionen HKD im vorherigen Zeitraum, aus.

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